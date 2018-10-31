2018-10-31T13:14:12+03:00
Происшествия

В Крымском районе произошла авария

Погиб мужчина
Татьяна СМИРНОВА
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В Крымском районе произошла аварияВ Крымском районе произошла авария
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- Вечером 30 октября на дороге Славянск-на-Кубани- Крымск в районе 15-го километра произошла авария. По предварительным данным, виновником происшествия является 47-летний мужчина. Он ехал за рулем грузовика с прицепом с неисправным тягово-сцепным устройством,- об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Во время движения хвост машины оторвался и выехал на встречную полосу, столкнувшись с Mitsubishi Outlander и ВАЗ-21130.

В результате аварии от травм погиб 46-летний водитель иномарки. Сейчас обстоятельства ДТП устанавливаются.

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