В Майкопе военнослужащего осудили за угон

СЕГОДНЯ 13:19 2018-10-31T13:19:15+03:00

Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год

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Отдел Следственного комитета РФ по Майкопскому гарнизону завершил расследование в отношении военнослужащего войсковой части. Он обвиняется в неправомерном угоне автомобиля без цели хищения.

29 июля мужчина находился во дворе одного из домов в Майкопе. Увидев, что возле автомобиля ВАЗ-2106 никого нет, рядовой сел в него и отправился к месту своего жительства до призыва - в село Шумановка Алтайского края. Однако вскоре злоумышленника задержали сотрудники полиции на посту ДПС в Кущевском районе.

- Майкопский гарнизонный военный судом признал военнослужащего виновным в совершении преступления. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год с отбыванием в колонии-поселении, - сообщили в пресс-службе ГСУ Следственного комитета РФ.