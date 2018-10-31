В Майкопе военнослужащего осудили за угон
Отдел Следственного комитета РФ по Майкопскому гарнизону завершил расследование в отношении военнослужащего войсковой части. Он обвиняется в неправомерном угоне автомобиля без цели хищения.
29 июля мужчина находился во дворе одного из домов в Майкопе. Увидев, что возле автомобиля ВАЗ-2106 никого нет, рядовой сел в него и отправился к месту своего жительства до призыва - в село Шумановка Алтайского края. Однако вскоре злоумышленника задержали сотрудники полиции на посту ДПС в Кущевском районе.
- Майкопский гарнизонный военный судом признал военнослужащего виновным в совершении преступления. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год с отбыванием в колонии-поселении, - сообщили в пресс-службе ГСУ Следственного комитета РФ.