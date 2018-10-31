2018-10-31T13:48:00+03:00
Общество

Расширенные опции для акционеров ВТБ представили в Краснодаре

Успешное выполнение стратегии банка и рост дивидендной доходности привели к увеличению числа инвесторов
Ирина АНДРЕЕВА
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Фото: пресс-служба в ЮФО Банк ВТБ (ПАО)Фото: пресс-служба в ЮФО Банк ВТБ (ПАО)
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За 10 месяцев 2018 года общее количество акционеров ВТБ увеличилось с 94 до 116 тысяч. Причем, в основном за счет частных инвесторов – физических лиц. Эксперты банка считают, что это произошло за счет троекратного роста дивидендной доходности и успешного выполнения стратегии группы ВТБ.

- Для акционеров действует программа специальных предложений по банковским продуктам на льготных условиях. Держатели акций могут оформить кредит наличными, ипотеку или рефинансировать действующий займ с выгодой. А также пользоваться в зависимости от количества акций выгодными пакетами «Мультикарта», «Привилегия» и «Прайм» бесплатно, - рассказывает руководитель Службы по работе с акционерами банка ВТБ Владимир Хоткин.

В Краснодарском крае прирост акционеров тоже ощутим. С декабря 2017 года по сентябрь 2018-го он составил 45%. Общее число таких акционеров сейчас 2940 человек.

Выгоды очевидны. Помимо финансовых привилегий представители миноритариев входят в состав Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии ВТБ. До 25 октября руководство банка принимало предложения в стратегию развития компании до 2022 года. Причем, все они были обоснованы и конструктивны. Лучшие из предложений вошли в стратегию. Уже девятый год представители Наблюдательного совета от миноритариев находятся в тесном контакте с топ-менеджментом банка и участвуют в его развитии, формировании стратегии и дивидентной политики.

Для достижения устойчивых результатов и построения грамотной работы с инвесторами два года назад была разработана «Дорожная карта». Она решила сразу несколько задач. Во-первых, создала четкую систему работы с акционерами, позволила увеличить процент долгосрочных инвесторов и привлечь молодежь.

Сейчас банк проводит собрания акционеров, реализует программу по повышению финансовой грамотности клиентов банка, работает со студентами. На воркшопах ВТБ у начинающих инвесторов есть возможность практически потренироваться, продавая и покупая акции на тестовой площадке.

Для удобства акционеров создано мобильное приложение «Акционер ВТБ», в котором можно в режиме реального времени отслеживать котировки акций ВТБ, покупать и продавать их.

- Среди функций приложения для инвесторов – расчет доходности портфеля, рисков и дивидендов, обзоры аналитиков, рекомендации и новости для акционеров. Всего приложением сейчас пользуются 19 тысяч человек. Эта цифра постоянно растет, - отмечает Владимир Хоткин.

Банк продолжает развивать корпоративную политику в части взаимодействия с акционерами и популярность таких инвестиций постоянно растет. К 2018 году Группа ВТБ планирует получить прибыль 170 млрд рублей.

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