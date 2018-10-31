В Сочи старший лейтенант признан виновным в мошенничестве

СЕГОДНЯ 14:03 2018-10-31T14:03:35+03:00

За содействие в досрочном увольнении с военной службы он просил 20 000 рублей

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Следствие выяснило, что в мае к старшему лейтенанту, как ответственному за составление материалов о совершении военнослужащими подразделения грубых дисциплинарных проступков, обратился рядовой. Он хотел узнать о досрочном увольнении с военной службы. Злоумышленник, действуя в своих корыстных целях, подтвердил, что может в этом помочь за вознаграждение в 20 000 тысяч.

На территории войсковой части расположенной в Гудауте Республики Абхазия 1 июня проводились оперативно-розыскные мероприятия. В рамках которых обвиняемый получил от рядового, сотрудничающего со следствием, 20 000 тысяч рублей. После этого он был сразу же задержан правоохранителями.

- Сочинским гарнизонным военным судом старший лейтенант признан виновным в совершении преступления. Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 120 тысяч рублей, - об этом рассказали "КП" - Кубань" в пресс-службе военного следственного управления Следственного комитета РФ по ЮВО.