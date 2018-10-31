2018-10-31T15:57:07+03:00
Происшествия

В Сочи на ходу загорелся автобус с людьми

Пострадавших нет
Татьяна СМИРНОВА
Поделиться:
Автобус с людьми загорелся на ходуАвтобус с людьми загорелся на ходу
Изменить размер текста:

Сегодня 31 октября на объездной дороге Адлер — Красная Поляна на ходу загорелся автобус.

В транспорте находилось много людей, среди которых были дети. Никто не пострадал благодаря реакции водителя: он остановил автобус и выпустил пассажиров.

- Сейчас разбираемся в обстоятельствах случившегося, - рассказали "КП"-Кубань" в правоохранительных органах.

Выясня.т сейчас также и то, из-за чего именно случилось возгорание.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Краснодаре полицейские изъяли у массажиста более 100 свертков с наркотиками
В Комсомольском микрорайоне Краснодара вскрыли капсулу времени
Краснодарские волонтеры помогли в ликвидации последствий наводнения
В Краснодаре задержали виновника разбойного нападения
В Сочи старший лейтенант признан виновным в мошенничестве
Расширенные опции для акционеров ВТБ представили в Краснодаре
В Майкопе военнослужащего осудили за угон
В Крымском районе произошла авария
Полиция задержала подозреваемую в мошенничестве уроженку Пятигорска
На Кубани экс-полицейского будут судить за продажу "красивых номеров"
Этим летом более 1 миллиона автомобилей оформили на въезд и выезд в Россию
В Сочи загорелся дом
Пострадавшим от наводнения жителям Кубани выплатили около 63 млн рублей
Недельный марафон «Живой классики» пройдет в библиотеках Краснодарского края
В Сочи оштрафовали граждан закавказской республики
Двое краснодарцев остались без машин из-за долгов по кредитам