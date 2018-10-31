В Сочи на ходу загорелся автобус с людьми
Пострадавших нет
Автобус с людьми загорелся на ходу
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Сегодня 31 октября на объездной дороге Адлер — Красная Поляна на ходу загорелся автобус.
В транспорте находилось много людей, среди которых были дети. Никто не пострадал благодаря реакции водителя: он остановил автобус и выпустил пассажиров.
- Сейчас разбираемся в обстоятельствах случившегося, - рассказали "КП"-Кубань" в правоохранительных органах.
Выясня.т сейчас также и то, из-за чего именно случилось возгорание.