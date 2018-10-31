2018-10-31T16:00:08+03:00
Происшествия

В Краснодаре задержали виновника разбойного нападения

Мужчине грозит лишение свободы сроком на 10 лет
Татьяна СМИРНОВА
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В Краснодаре задержали виновника разбойного нападенияВ Краснодаре задержали виновника разбойного нападения
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- В дежурную часть обратилась 66-летняя жительница Краснодара с заявлением о разбойном нападении. Выяснилось, что потерпевшая – массажистка. К ней на прием записался неизвестный мужчина. Во время сеанса, который проводился у нее дома, злоумышленник пригрозил женщине предметом, напоминающий пистолет, и украл 7 тысяч рублей, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили сотрудники ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Пострадавшая хорошо запомнила лицо клиента. С сотрудниками правоохранительных органов она составила ориентировку.

Уже через несколько дней оперативники задержали злоумышленника в соседней республике (подробности оперативно-поисковых работ сотрудниками ГУ МВД по Краснодарскому краю не разглашаются). Преступником оказался 38-летнего житель Лабинского района. Также выяснилось, что мужчина находится в федеральном розыске: за аналогичное деяние он был осужден и призван к месту отбывания наказания, но сбежал.

У мужчины изъяли сигнальный пистолет. В отделе полиции он признался в совершении преступления.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Ему грозит лишение свободы сроком на 10 лет.

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