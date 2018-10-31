Краснодарские волонтеры помогли в ликвидации последствий наводнения

СЕГОДНЯ 16:14 2018-10-31T16:17:32+03:00

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- В Туапсинский и Апшеронский районы направили более 60 единиц техники. Также около 20 краснодарских компаний учувствуют в ликвидации последствий потопа и 200 человек собирают и доставляют гуманитарную помощь,- об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

В восстановительных работах участвуют казаки и студенты столицы края. Ежедневно они разбирают завалы и расчищают улицы, здания и частные дома от мусора и поврежденного имущества.

В одном только Хадыженске расчистили 275 частных домовладений на 16 подтопленных улицах.

Напомним, на прошлой неделе на некоторые районы Краснодарского края обрушились ливни. В результате подтопило около 30 населенных пунктов, оказались повреждены автодороги и железнодорожные пути. С 25 октября начались работы по ликвидации последствий потопа.

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