В Комсомольском микрорайоне Краснодара вскрыли капсулу времени

СЕГОДНЯ 16:19 2018-10-31T16:20:16+03:00

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В Комсомольском микрорайоне Краснодара сегодня, 31 октября, вскрыли очередную капсулу времени. Отметить это событие пришли почитатели и последователи комсомольского движения в те годы. 50 лет назад они оставили в земле свое послание потомкам с просьбой продолжить их дело.

- К сожалению, ничего из того, что завещалось не сбылось, - грустно сказали пришедшие на мероприятие краснодарцы.

Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

В 1967 году в стране началось массовое замуровывание в стены посланий в 2017 год. Этого времени хватило для того, чтобы тексты посланий в будущее стерлись из памяти: в архивах они не сохранились, что там написано, забыли даже те, кто присутствовал на митингах. Помнят про погоду, про друзей-подружек, а о чем писали потомкам – почти нет.

Может быть, потому что тексты этих писем были написаны в духе тех лет: немного общего с реальной жизнью, зато пафосно и идеологически верно. А еще люди не верили, что будут жить через 50 лет, в 21 веке.