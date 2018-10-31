СЕГОДНЯ 17:00 2018-10-31T17:00:55+03:00

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В Краснодаре полицейские изъяли у массажиста более 100 свертков с наркотиками. 33-летнего челябинца полицейские обнаружили 102 пакетика с веществом. По версии следствия, молодой человек уже оставил часть своего товара в тайниках кубанской столицы.

- Официальная экспертиза обнаружила, что в свертках — около 40 г сильнодействующего наркотика, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

Сам он заявил правоохранителям, что уже несколько лет работает в Краснодаре массажистом. Но нехватка средств на жизнь толкнула его на соответствующую "подработку". Помогли ему в этом коллеги-массажисты. Закладка и фасовка по пакетикам стали уже делом техники.

За сбыт и торговлю наркотиками ему грозит больше 20 лет тюремного заключения.