Разрушенный стихией мост в селе Индюк восстановят в течение месяца

СЕГОДНЯ 17:35 2018-10-31T17:35:57+03:00

Пока что-то дети не могут ходить в школу

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В селе Индюк Туапсинского района во время стихии был разрушен мост. Непогода обрушилась на Краснодарский край 24 октября. Спустя неделю после ЧС, в село приехал губернатор Кубани. Здесь до сих пор не восстановлен мост, по которому дети добираются в школу. Поэтому и на уроки они временно не ходят – нет возможности.

- В течение месяца мост через реку должен быть восстановлен, – заявил губернатор Кубани. - Сейчас наша главная задача – обеспечить бесперебойное водоснабжение жителей питьевой и технической водой.

Осмотрел губернатор и автомобильный мост через реку Цыпка. Он тоже был разрушен, но здесь дорожное полотно уже восстановили. Заглянул и в село Кривенковское, которое первым попало под удар стихии. Сейчас тут расчищают завалы, убирают улицы, дома. А одиноким людям и пожилым тут обещают помочь.

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