2018-10-31T18:10:57+03:00
Происшествия

В Сочи из-за халатности пристава застройщик продолжил брать деньги у дольщиков

Вовремя он не исполнил решение суда о запрете продажи квартир в ЖК "Курортный"
Ева Мур@kp_kuban
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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В Сочи из-за халатности пристава застройщик продолжал продавать квартиры дольщикам. На госслужащего завели уголовное дело.

По версии следствия, сотрудних службы судебных приставов Адлерского района должен был исполнить ранее вынесенное решение сочинского суда. В нем говорилось, что ООО жилой комплекс "Курортный" нарушил градостроительные нормы, и судом наложен запрет на размещение объявлений о продаже квартир. Но пристав-исполнитель не выполнил свою работу в положенные сроки и застройщик продолжил обманывать дольщиков, продавая им незаконные квартиры.

- Таких насчитали 50 человек. Права собственности на квартиры они не получат из-за того, что дом нельзя ввести в эксплуатацию из-за нарушений при строительстве, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Материалы уголовного дела о халатности направлены в суд.

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