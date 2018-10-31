«Локомотив-Кубань» уступил «Альбе» в Еврокубке
К домашней встрече с берлинской “Альбой” “Локомотив-Кубань” подошел в статусе единственной команды Еврокубка, имеющей ноль в графе “поражения”. Краснодарцы считались фаворитами схватки за промежуточное лидерство в группе, но матч сложился для российской команды не лучшим образом.
В первой четверти «Альба» предложила свой типичный высокий темп игры. «Локо» к нему приспособился не сразу и отпустил соперника на старте матча. Уже к середине четверти гости повели +10. «Локо» немного в игру вернулся к концу четверти, но все равно отставал на 8 очков.
К перерыву, несмотря на усилия Фаля, господствующего под щитом, и Райта, забившего четыре трехочковых, преимущество гостей выросло до 10 очков - 39:49.
В третьей четверти “Локо” удалось сократить отставание до двух очков, но “Альба” смогла устоять и вернуть игру на свой курс, не дав краснодарцам выйти в лидеры.
75:83 - «Локо» потерпел первое поражение в Еврокубке и опустился на вторую строчку в таблице группы В.
В составе “красно-зеленых” самым результативным стал Айзея Уайтхед – 16 очков. Дорелл Райт набрал 15 очков, Мустафа Фалль – 14.
- Поздравляю соперника с победой, они были лучше сегодня и заслужили победу. Мы, казалось, были просто не готовы. Это хорошее предупреждение. У нас есть определенная репутация, но мы должны доказывать ее снова и снова. Если ты фаворит, то ты можешь играть либо хорошо, либо очень хорошо. Можно сказать что прошлая неделя была сложной, но не должно быть оправданий, мы должны уметь адаптироваться к таким условиям. Мы должны работать еще больше и становиться лучше, - сказал после матча тренер “Локо” Саша Обрадович.
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