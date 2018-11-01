В Туапсинском районе полностью восстановили разрушенный стихией участок железной дороги
Масштабные восстановительные работы на железной дороге в Туапсинском районе завершены. Движение по двум путям запущено на разрушенном стихией участке Туапсе - Кривенковская.
- Вчера в 23 часа 56 минут полностью завершены работы по восстановлению железнодорожной инфраструктуры на участке Туапсе – Кривенковская в Краснодарском крае, поврежденной в результате проливных дождей 24-25 октября. Введены в эксплуатацию первый и второй железнодорожные пути, пассажирские и грузовые поезда пропускаются в соответствии с графиком, - сообщили “КП-Кубань” в пресс-службе СКЖД.
Фото: пресс-служба СКЖД
В ремонте участвовали сотни специалистов, два специальных поезда, машинные станции, экскаваторы, бульдозеры и грейдеры.
Всего в Туапсинском районе железнодорожники восстановили более 7 километров железнодорожного пути, 5 железнодорожных мостов, 21 опору контактной сети.
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