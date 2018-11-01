В Туапсинском районе полностью восстановили разрушенный стихией участок железной дороги

СЕГОДНЯ 07:51 2018-11-01T07:51:42+03:00

Оба пути введены в эксплуатацию

Изменить размер текста: A A

Масштабные восстановительные работы на железной дороге в Туапсинском районе завершены. Движение по двум путям запущено на разрушенном стихией участке Туапсе - Кривенковская.

- Вчера в 23 часа 56 минут полностью завершены работы по восстановлению железнодорожной инфраструктуры на участке Туапсе – Кривенковская в Краснодарском крае, поврежденной в результате проливных дождей 24-25 октября. Введены в эксплуатацию первый и второй железнодорожные пути, пассажирские и грузовые поезда пропускаются в соответствии с графиком, - сообщили “КП-Кубань” в пресс-службе СКЖД.

Фото: пресс-служба СКЖД

В ремонте участвовали сотни специалистов, два специальных поезда, машинные станции, экскаваторы, бульдозеры и грейдеры.

Всего в Туапсинском районе железнодорожники восстановили более 7 километров железнодорожного пути, 5 железнодорожных мостов, 21 опору контактной сети.