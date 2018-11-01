2018-11-01T09:29:04+03:00
Общество

Кубань отметит День народного единства

Запланировано более 3,5 тысяч мероприятий по всему краю
Татьяна СМИРНОВА
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Кубань отметит День народного единстваКубань отметит День народного единства
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4 ноября на территории России пройдет праздник – День народного единства. Его отметит каждый кубанский муниципалитет: проведутся митинги, фестивали, спортивные соревнования и концерты. Торжества запланированы на период с 3 по 7 ноября. В общем, в крае проведут более 3,5 тысяч мероприятий.

На период ноябрьских праздников в крае для обеспечения правопорядка задействуют более 5 тысяч человек. Будет организовано постоянное дежурство оперативных служб и скорой помощи, ожесточен пропускной прием в места массового скопления людей.

- Наша задача - обеспечить безопасность жителей и гостей края,- об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщил Вениамин Кондратьев.

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