В Анапу доставят три вертолета
Их разместят в парке военной техники
В Анапу доставят три вертолета
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По приказу министерства обороны в Анапу транспортируют три вертолета - два Ка-26 и один Ми-8.
Военная техника станет экспонатом в патриотическом парке.
- Кроме этого, у первого экспоната анапского музея самолета Су-27 появился пилот. В кабину машины поместили манекен в обмундировании летчика,- об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе администрации курорта.
Напомним, что в Анапе к 75-летию освобождения города от немецко-фашистских захватчиков открыли парк военной техники.