2018-11-01T10:05:09+03:00
Общество

В Анапу доставят три вертолета

Их разместят в парке военной техники
Татьяна СМИРНОВА
Поделиться:
В Анапу доставят три вертолетаВ Анапу доставят три вертолета
Изменить размер текста:

По приказу министерства обороны в Анапу транспортируют три вертолета - два Ка-26 и один Ми-8.

Военная техника станет экспонатом в патриотическом парке.

- Кроме этого, у первого экспоната анапского музея самолета Су-27 появился пилот. В кабину машины поместили манекен в обмундировании летчика,- об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе администрации курорта.

Напомним, что в Анапе к 75-летию освобождения города от немецко-фашистских захватчиков открыли парк военной техники.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Уральские авиалинии» открывают новый рейс Сочи – Киргизия
«Краснодар Водоканал» предупреждает об отключении водоснабжения
В Анапе машина врезалась в стену дома
В Новороссийске за изнасилование и убийство 15-летней девочки двое мужчин получили 19 и 13 лет тюрьмы
ВТБ увеличил выдачу кредитов физлицам до 1 трлн рублей
В Белореченском районе напали на женщину
Крейсер «Михаил Кутузов» в 2019 году покинет причал в Новороссийске
На российско-абхазской границе задержали беглого преступника
Около поселка Красная Поляна за незаконную вырубку леса задержали трех россиян
В Каневском районе задержали мошенника
Жителям Краснодара покажут места, свободные для высадки деревьев и кустов
В пострадавшем от наводнения селе Кривенковском 3 ноября проведут всеобщий субботник
В пострадавший от наводнения Туапсинский район привезут мост из Тулы
Кубань отметит День народного единства
В Туапсинском районе полностью восстановили разрушенный стихией участок железной дороги