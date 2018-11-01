2018-11-01T10:12:43+03:00
Происшествия

В пострадавший от наводнения Туапсинский район привезут мост из Тулы

Колонна уже выдвинулась в село Кирпичное
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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В Туапсинском районе, пострадавшем от наводнения 24-25 октября продолжаются восстановительные работы. До сих пор в свои дома не вернулись 175 человек, они находятся в пунктах временного размещения. Собрано и доставлено порядка 14 тонн гуманитарной помощи.

- В течение суток на перегонах «Греческий – Туапсе» и «Туапсе – Адлер» аварийно-восстановительные работы на железнодорожном полотне завершены, движение восстановлено по обоим путям, - сообщают в МЧС России.

Спасатели продолжают просушку домов и социальных объектов. В районе работают 375 тепловых пушек. Общими силами с участием волонтеров идет расчистка домов и откачка воды. Спасатели и добровольцы пилят деревья, доставляют воду и вывозят мусор. Продолжается работа оценочных комиссий и выплата компенсаций пострадавшим.

Эта работа продолжится и 1 ноября. Всего на месте ЧС трудятся более 5200 человек и 610 единиц техники.

А в поселок Кирпичное в ближайшее время прибудет помощь из Тульского спасательного центра МЧС. Сюда привезут мост, который станет временной переправой.

- В 5 часов утра из Тулы убыла колонна автомобильной техники с тяжелым механизированным мостом в населенный пункт Кирпичное Туапсинского района, - добавили в МЧС.

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