2018-11-01T11:02:34+03:00
Происшествия

В пострадавшем от наводнения селе Кривенковском 3 ноября проведут всеобщий субботник

Под слоем ила остаются улицы, дома и детские сады
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Фото: пресс-служба администрации Туапсинсого районаФото: пресс-служба администрации Туапсинсого района
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В самом пострадавшем от октябрьского наводнения селе Кривенковском Туапсинского района 3 ноября пройдет всеобщий субботник. Здесь вода зашла в детский сад и 121 дом на нескольких улицах. Восстановительные работы не прекращаются ни на день.

– Вода ушла, но под слоем нанесенного ила, грязи и мусора остались улицы, дома, детские сады, школы, ФАПы. Природа нас снова испытала на прочность, но не только. Сегодня нам, как никогда, нужно сплотиться, и помочь пострадавшим землякам быстрее вернуться к обычной жизни, чтобы в их домах снова стало тепло и уютно, - обратился к жителям района глава муниципалитета Анатолий Русин.

Поучаствовать в субботнике 3 ноября приглашают всех желающих. Сбор добровольцев в 10 часов утра на улицах Зеленой и Спорной. При себе нужно иметь рабочую одежду, резиновые сапоги и шанцевый инструмент, сообщают в пресс-службе администрации Туапсинского района.

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