Жителям Краснодара покажут места, свободные для высадки деревьев и кустов

СЕГОДНЯ 11:23 2018-11-01T11:23:15+03:00

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Администрация Краснодара решила помочь жителям и организациям города, у которых есть желание поучаствовать в озеленении города. В крайцентре разработали первые дендропланы для четырех скверов, в которых указаны места и виды растений для высадки.

- Нужно продолжить практику разработки схем перспективного озеленения, создания дендропланов, чтобы люди могли получить конкретные рекомендации, где и какие виды зеленых насаждений лучше посадить, в какое время года. Наши специалисты должны оказывать всю консультативную и организационную помощь, — сказал Евгений Первышов.

Первые планы подготовили для скверов Дубинского, имени Горького, Петровского и Майского. Они предполагают высадку 177 деревьев и около 800 кустарников. В будущем будут созданы дендропланы для 45 аллей, улиц и дворов.

Консультации можно получить по телефону Центра озеленения и экологии (861) 262-12-62.