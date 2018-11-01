В Каневском районе задержали мошенника

СЕГОДНЯ 11:38 2018-11-01T11:59:13+03:00

Изменить размер текста: A A

- Жителя Каневской станицы задержали за противоправную деятельность. Он предоставлял в государственные организации фальшивые документы для того, чтобы зарегистрировать право собственности,- об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе УФСБ по Краснодарского краю.

Выяснилось, что махинации мужчина совершал неоднократно. В первом случае в органы юстиции он предоставил подложную выписку из домовой книги , во втором - подделал документы на несуществующее строение и приобрел право на покупку земельного участка без торгов.

Общая сумма ущерба от незаконной деятельности станичника составила 1,3 млн рублей.

Решением местного суда мужчина признан виновным. Его приговорили к 2 годам лишения свободы условно и выписали штраф на 25 тысяч рублей. Приговор уже вступил в силу.