2018-11-01T11:59:13+03:00
Происшествия

В Каневском районе задержали мошенника

Он проводил махинации с муниципальной землей
Татьяна СМИРНОВА
Поделиться:
В Каневском районе задержали мошенникаВ Каневском районе задержали мошенника
Изменить размер текста:

- Жителя Каневской станицы задержали за противоправную деятельность. Он предоставлял в государственные организации фальшивые документы для того, чтобы зарегистрировать право собственности,- об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе УФСБ по Краснодарского краю.

Выяснилось, что махинации мужчина совершал неоднократно. В первом случае в органы юстиции он предоставил подложную выписку из домовой книги , во втором - подделал документы на несуществующее строение и приобрел право на покупку земельного участка без торгов.

Общая сумма ущерба от незаконной деятельности станичника составила 1,3 млн рублей.

Решением местного суда мужчина признан виновным. Его приговорили к 2 годам лишения свободы условно и выписали штраф на 25 тысяч рублей. Приговор уже вступил в силу.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Уральские авиалинии» открывают новый рейс Сочи – Киргизия
«Краснодар Водоканал» предупреждает об отключении водоснабжения
В Анапе машина врезалась в стену дома
В Новороссийске за изнасилование и убийство 15-летней девочки двое мужчин получили 19 и 13 лет тюрьмы
ВТБ увеличил выдачу кредитов физлицам до 1 трлн рублей
В Белореченском районе напали на женщину
Крейсер «Михаил Кутузов» в 2019 году покинет причал в Новороссийске
На российско-абхазской границе задержали беглого преступника
Около поселка Красная Поляна за незаконную вырубку леса задержали трех россиян
Жителям Краснодара покажут места, свободные для высадки деревьев и кустов
В пострадавшем от наводнения селе Кривенковском 3 ноября проведут всеобщий субботник
В пострадавший от наводнения Туапсинский район привезут мост из Тулы
В Анапу доставят три вертолета
Кубань отметит День народного единства
В Туапсинском районе полностью восстановили разрушенный стихией участок железной дороги