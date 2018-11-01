Около поселка Красная Поляна за незаконную вырубку леса задержали трех россиян

СЕГОДНЯ 11:52 2018-11-01T11:58:08+03:00

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- В пограничной зоне за нарушение правил по ведению хозяйственной деятельности задержали трех граждан России - они незаконно вырубали лес,- об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе погрничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Также выяснилось, что мужчины не имели при себе документов, удостоверяющих личность. Задержанные объяснили, что работодатель не сообщил им о необходимости их наличия в пограничной зоне.

За нарушение правил пограничного режима мужчин привлекли к административной ответственности. Сейчас правоохранительными органами решается вопрос о заведении дела на работодателя задержанных за организацию незаконной деятельности.