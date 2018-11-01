2018-11-01T12:18:19+03:00
Происшествия

На российско-абхазской границе задержали беглого преступника

Мужчина находился в международном розыске
Татьяна СМИРНОВА
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На российско-абхазской границе задержали беглого преступникаНа российско-абхазской границе задержали беглого преступника
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- На пешеходной части пункта пропуска в ходе прохождения паспортного контроля пограничники задержали гражданина Республики Беларусь. Он находился в международном розыске,- об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Выяснилось, что мужчина на территории своего государства совершил кражу. В отношении него возбудили уголовное дело. Пока шло следствие, злоумышленник скрылся, за это его объявили в международный розыск. Но спустя некоторое время мужчину задержали при попытке пересечь российско-абхазскую границу.

На территорию РФ гражданина Беларуси не пропустили и передали его в отделение местным правоохранительным органам.

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