На российско-абхазской границе задержали беглого преступника

СЕГОДНЯ 12:09 2018-11-01T12:18:19+03:00

Изменить размер текста: A A

- На пешеходной части пункта пропуска в ходе прохождения паспортного контроля пограничники задержали гражданина Республики Беларусь. Он находился в международном розыске,- об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Выяснилось, что мужчина на территории своего государства совершил кражу. В отношении него возбудили уголовное дело. Пока шло следствие, злоумышленник скрылся, за это его объявили в международный розыск. Но спустя некоторое время мужчину задержали при попытке пересечь российско-абхазскую границу.

На территорию РФ гражданина Беларуси не пропустили и передали его в отделение местным правоохранительным органам.