2018-11-01T12:34:19+03:00
Общество

Крейсер «Михаил Кутузов» в 2019 году покинет причал в Новороссийске

Сейчас корабль готовят к ремонту
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Фото: Центральный военно-морской музейФото: Центральный военно-морской музей
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Один из символов Новороссийска – крейсер-музей «Михаил Кутузов» в 2019 году впервые за 18 лет покинет причал на набережной города-героя. Судно планируют отправить на долгожданный ремонт в местный судоремонтный завод осенью. Работы займут около двух месяцев. В это же время пройдет и ремонт причала для корабля.

- Водолазы обследуют носовую часть корпуса корабля. Идут покрасочные работы на борту, - рассказал заместитель заведующего музеем Владимир Потетенькин.

До отправки на ремонт крейсер-музей «Михаил Кутузов» продолжает принимать посетителей.

Крейсер «Михаил Кутузов» длиной 210 метров и водоизмещением в 16 тысяч тонн был спущен на воду в 1952 году. На Черноморском флоте он выполнял задачи в Средиземном море и Атлантике, совершил 15 дальних походов. Выведен из боевого состава в 1992-м году, находился в Севастополе, пока в 2001 году не был доставлен в Новороссийск, где 2002 года работает как корабль-музей.

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