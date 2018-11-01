В Белореченском районе напали на женщину

СЕГОДНЯ 12:44 2018-11-01T12:44:55+03:00

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В больницу Белореченского района поступила женщина в бессознательном состоянии. Врачи обнаружили у нее колото-резанное ранение брюшной полости. Прибывшие в медучреждение сотрудники полиции установили личность потерпевшей.

- Стало известно, что она поссорилась со своим знакомым. Во время разбирательств мужчина вял свечной ключ и заостренной рукояткой ударил женщину в область живота,- об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Сотрудники задержали виновника случившегося. Им оказался ранее судимый 32-летний житель Краснодара.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ему грозит до 10 лет лишения свободы.