2018-11-01T12:44:55+03:00
Происшествия

В Белореченском районе напали на женщину

У пострадавшей обнаружена рана брюшной полости
Татьяна СМИРНОВА
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В Белореченском районе напали на женщинуВ Белореченском районе напали на женщину
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В больницу Белореченского района поступила женщина в бессознательном состоянии. Врачи обнаружили у нее колото-резанное ранение брюшной полости. Прибывшие в медучреждение сотрудники полиции установили личность потерпевшей.

- Стало известно, что она поссорилась со своим знакомым. Во время разбирательств мужчина вял свечной ключ и заостренной рукояткой ударил женщину в область живота,- об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Сотрудники задержали виновника случившегося. Им оказался ранее судимый 32-летний житель Краснодара.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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