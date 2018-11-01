В Новороссийске за изнасилование и убийство 15-летней девочки двое мужчин получили 19 и 13 лет тюрьмы

СЕГОДНЯ 12:54 2018-11-01T12:54:13+03:00

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Вынесен приговор по резонансному делу об изнасиловании и убийстве 15-летней девочки в Новороссийске. Трагедия произошла в июле 2017 года в селе Мысхако.

29-летний мужчина встретился с ней в парке, после чего его 26-летний друг заехал за ними на машине. Мужчины уговорили девушку поехать прогуляться к берегу моря, однако увезли ее в лес. Там они стали приставать к несовершеннолетней, а получив отказ, изнасиловали ее. После этого один из преступников, 26-летний мужчина, задушил девушку, а потом злоумышленники вместе сбежали с места происшествия, но ненадолго.

Спустя несколько часов насильники вернулись, чтобы замести следы преступления. Один из них надругался над телом убитой, а после они перенесли тело девочки глубоко в лес.

- Приговором суда обвиняемому в убийстве назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с ограничением свободы на 2 года. Второй фигурант приговорен к 13 годам лишения свободы с ограничением свободы на 1 год. Отбывать наказание мужчинам предстоит в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе краевого СУ СК.