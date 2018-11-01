2018-11-01T13:15:04+03:00
Происшествия

В Анапе машина врезалась в стену дома

Госпитализированы три человека
Татьяна СМИРНОВА
Поделиться:
В Анапе машина врезалась в стену домаВ Анапе машина врезалась в стену дома
Изменить размер текста:

Накануне вечером в Анапе на пересечении улиц Самбурова и Черноморской произошло ДТП.

- По предварительным данным, виновником случившегося стал 53-летний водитель микроавтобуса Chevrolet. Мужчина, совершая порот, не уступил дорогу минивэну Volkswagen, в результате чего произошло столкновение. От удара Volkswagen отбросило в сторону, и он врезался в стену частного дома,- об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В аварии пострадали три человека: 31-летняя женщина-водитель Volkswagen и двое ее пассажиров — 53-летняя женщина и 56-летний мужчина. Их госпитализировали.

Сейчас ведутся работы по выяснению обстоятельств случившегося.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Уральские авиалинии» открывают новый рейс Сочи – Киргизия
«Краснодар Водоканал» предупреждает об отключении водоснабжения
В Новороссийске за изнасилование и убийство 15-летней девочки двое мужчин получили 19 и 13 лет тюрьмы
ВТБ увеличил выдачу кредитов физлицам до 1 трлн рублей
В Белореченском районе напали на женщину
Крейсер «Михаил Кутузов» в 2019 году покинет причал в Новороссийске
На российско-абхазской границе задержали беглого преступника
Около поселка Красная Поляна за незаконную вырубку леса задержали трех россиян
В Каневском районе задержали мошенника
Жителям Краснодара покажут места, свободные для высадки деревьев и кустов
В пострадавшем от наводнения селе Кривенковском 3 ноября проведут всеобщий субботник
В пострадавший от наводнения Туапсинский район привезут мост из Тулы
В Анапу доставят три вертолета
Кубань отметит День народного единства
В Туапсинском районе полностью восстановили разрушенный стихией участок железной дороги