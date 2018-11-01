В Анапе машина врезалась в стену дома

СЕГОДНЯ 13:15 2018-11-01T13:15:04+03:00

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Накануне вечером в Анапе на пересечении улиц Самбурова и Черноморской произошло ДТП.

- По предварительным данным, виновником случившегося стал 53-летний водитель микроавтобуса Chevrolet. Мужчина, совершая порот, не уступил дорогу минивэну Volkswagen, в результате чего произошло столкновение. От удара Volkswagen отбросило в сторону, и он врезался в стену частного дома,- об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В аварии пострадали три человека: 31-летняя женщина-водитель Volkswagen и двое ее пассажиров — 53-летняя женщина и 56-летний мужчина. Их госпитализировали.

Сейчас ведутся работы по выяснению обстоятельств случившегося.