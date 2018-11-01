В Анапе машина врезалась в стену дома
Накануне вечером в Анапе на пересечении улиц Самбурова и Черноморской произошло ДТП.
- По предварительным данным, виновником случившегося стал 53-летний водитель микроавтобуса Chevrolet. Мужчина, совершая порот, не уступил дорогу минивэну Volkswagen, в результате чего произошло столкновение. От удара Volkswagen отбросило в сторону, и он врезался в стену частного дома,- об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
В аварии пострадали три человека: 31-летняя женщина-водитель Volkswagen и двое ее пассажиров — 53-летняя женщина и 56-летний мужчина. Их госпитализировали.
Сейчас ведутся работы по выяснению обстоятельств случившегося.