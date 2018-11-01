«Краснодар Водоканал» предупреждает об отключении водоснабжения

СЕГОДНЯ 13:57 2018-11-01T13:58:10+03:00

Блага цивилизации не будет до пяти утра 2 ноября

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В рамках реализации мероприятий по улучшению качества услуг, с 23:00 1 ноября до 05:00 2 ноября специалистами ООО «Краснодар Водоканал» будут проводиться работы по переключению водопровода на ул.Магистральная и Текстильная.

В связи с этим будет приостановлена подача водоснабжения абонентам частного сектора в границах улиц: Текстильная, Уральская Дежнева, Онежская, а также абонентам по адресам:

ул. Молодежная, 5,8,10,12, 14,18, 20,22 23/а, 23/б,24;

ул. Сормовская, 11, 12,13,14,15,16,17, 18,19,20,21, 22,23,24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31/а, 32, 33, 35;

ул. Нежинская, 6;

1-й пр. Заречный, 3, 7, 8, 9, 10, 11,15/1,17;

ул. Камвольная, 3, 7, 12, 14, 16, 18, 20,22;

ул. Онежская, 4,6,7,8,11,13,14, 16,18,20, 22;

1-й пр. Онежский, 3,5,7,11,13,15, 17;

2-й пр.Онежский, 2,4,6, 12,14,16,18,20;

3-й пр. Онежский, 1,3,5,7,11,13, 15,17;

СОШ №-53 по ул. Сормовская, 25;

институт по ул. Сормовская, 12, 19;

Музыкальная школа по 1-му пр.Заречному,15/1;

ДДУ по ул. Камвольная,7;

Баня по ул.Онежской;

ул.1-я Заречная, 13/1,15/1,15/2,17;

ул.2-я Заречная,104а,104б,104в;

ул. Фабричная, 5.

Предприятие приносит извинения за временные неудобства.