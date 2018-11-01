2018-11-01T14:45:10+03:00
Общество

«Уральские авиалинии» открывают новый рейс из Сочи в Киргизию

Он начнет работу с 4 ноября
Татьяна СМИРНОВА
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«Уральские авиалинии» открывают новый рейс Сочи – Киргизия«Уральские авиалинии» открывают новый рейс Сочи – Киргизия
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Российская компания «Уральские авиалинии» свяжет Сочи и Киргиз новым авиарейсом. Работать он будет еженедельно по воскресеньям.

Первый полет совершится уже 4 ноября.

По предварительным данным, минимальная цена билета на новый рейс в одну сторону - 9800 рублей.

Также стало известно, что перелеты по указанному маршруту будут производиться авиалайнерами производства европейского концерна Airbus.

Билеты на рейс Сочи – Киргизия уже в продаже.

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