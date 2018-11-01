«Уральские авиалинии» открывают новый рейс из Сочи в Киргизию

СЕГОДНЯ 14:16 2018-11-01T14:45:10+03:00

Он начнет работу с 4 ноября

Изменить размер текста: A A

Российская компания «Уральские авиалинии» свяжет Сочи и Киргиз новым авиарейсом. Работать он будет еженедельно по воскресеньям.

Первый полет совершится уже 4 ноября.

По предварительным данным, минимальная цена билета на новый рейс в одну сторону - 9800 рублей.

Также стало известно, что перелеты по указанному маршруту будут производиться авиалайнерами производства европейского концерна Airbus.

Билеты на рейс Сочи – Киргизия уже в продаже.