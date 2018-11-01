В Краснодаре трехлетний мальчик попал под колеса машины

СЕГОДНЯ 15:06 2018-11-01T15:06:21+03:00

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Вечером 31 октября в Краснодаре на улице Лукьяненко произошла дорожная авария с участием трехлетнего пешехода. Около 21:00 мальчик переходил дорогу с родителями, когда его сбил водитель ВАЗ-2114.

- По предварительным данным, 29-летний водитель автомобиля ВАЗ-21140 поворачивал с кольца на улице Красных партизан на АЗС. Он не заметил трехлетнего ребенка, который шел с родителями по тротуару, - сообщили в ОБ ДПС ГИБДД по Краснодару.

Ребенок получил ушиб мягких тканей, после осмотра медиков ему назначили амбулаторное лечение.