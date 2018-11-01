Губернатор пообещал за 20 дней восстановить разрушенный стихией пешеходный мост в Сочи

СЕГОДНЯ 15:17 2018-11-01T15:18:10+03:00

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Глава Кубани Вениамин Кондратьев посетил Лазаревский район Сочи, который пострадал от наводнения 24-25 октября.

В селе Нижнее Макопсе стихией был разрушен пешеходный мост через реку. Он соединял поселок с соседним населенным пунктом, обеспечивал короткий путь к ж/д станции. Губернатор пообещал восстановить его в 20-дневный срок.

– Безусловно, мост необходимо восстановить. Жители села должны как можно быстрее вернуться к привычному укладу жизни. К 20 ноября он будет готов, – сказал губернатор.

Кроме того, по словам Кондратьева, край выступит с инициативой, чтобы местные власти могли постоянно заниматься расчисткой русел рек и берегоукреплением. Сегодня это полномочия федеральных структур.

– Надо урегулировать вопрос с полномочиями региона, чтобы в дальнейшем нам разрешили проводить работы не только в рамках ЧС. Расчистка русел рек и укрепление их берегов должны вестись регулярно, а не от ЧС до ЧС. Полномочия сейчас федеральные, а ответственность – наша перед людьми, - приводит слова Вениамина Кондратьева пресс-служба администрации Краснодарского края.