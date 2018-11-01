Более 20 детских садов после наводнения в Туапсе восстановили работу

СЕГОДНЯ 15:27 2018-11-01T15:28:52+03:00

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На прошлой неделе на населенные пункты Краснодарского края – Тупсе, Хадыженск, Сочи, окрестные хутора, села и станицы - обрушилась стихия. Оказались размытыми дороги, в том числе и железная, подтоплены дома, дошкольные учреждения. Детские сады Туапсе после наводнения принимали детей только на три часа в день. В городе не было централизованного водоснабжения. А потом когда ввели новый трубопровод, ожидали подтверждения качества воды.

Восстановление работы в 21 детском саду отметили праздниками урожая и прощания с осенью. Сейчас воспитатели проводят для малышей утренники, игровые и развлекательные программы.

В Джубгском, Небугском, Новомихайловском, Тенгинском и Шепсинском поселениях Туапсинского района детские сады не прекращали свою работу. Также функционируют дошкольные учреждения в селе Шаумяне и поселке Горном, а в селах Мессажай и Георгиевском и в поселке Октябрьском детей принимают в группы кратковременного пребывания.

- Дошкольное учреждение «Голубая стрела» закрыто на ремонт, а другие подтопленные сады - «Ивушка» в селе Цыпке и «Чайка» в селе Кривенковском - пока закрыты на неопределенные период. Дошкольники из этих садов временно переведены в другие, - рассказали пресс-службе администрации Туапсинского района.