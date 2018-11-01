Компания АСК из Краснодара удостоена звания «Надежный застройщик России»

СЕГОДНЯ 16:11 2018-11-01T16:11:42+03:00

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Церемония вручения награды общественного контроля представителям строительных организаций прошла 1 ноября во «Дворце конгрессов» в Санкт-Петербурге. Мероприятие состоялось в рамках всероссийского саммита «Надежный застройщик России 2018», который организует Фонд развития механизмов гражданского контроля.

Золотой знак «Надежный застройщик России 2018» присуждают лучшим строительным компаниям страны. Отбор ведут в течение года, при оценке деятельности застройщиков изучают информацию из открытых источников, сведения уполномоченных органов, осуществляющих контроль над долевым строительством. Также организуют визиты «тайных покупателей» в отделы продаж строительных компаний.

АСК получила заслуженную награду. Фото: АСК

- На награду номинируются застройщики, объекты которых имеют максимальные показатели надежности. Мы рады сегодня получить такую высокую оценку нашей деятельности, - прокомментировала генеральный директор АСК Инна Шестаченко. - Эта награда подтверждает, что объекты, возводимые АСК, являются домами с минимальными рисками для дольщиков. Наша компания делает ставку на качественное, надежное жилье по доступным ценам.

ГК АСК начала работать на рынке строительства жилой недвижимости Краснодарского края в 2012 году, за шесть лет были сданы в эксплуатацию более 50 домов общей площадью 700 тыс. кв. метров. В 2018 году застройщик собирается ввести свыше 170 тыс. кв. метров жилья, это в 2,5 раза больше, чем годом ранее.

Сейчас в процессе возведения у АСК находится 420 тыс. кв. метров жилья. По объемам строительства компания находится на 4-м месте в региональном рейтинге Единого реестра застройщиков и на 32-м в общероссийском.