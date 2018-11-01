В Краснодаре построят один из самых больших детсадов в городе

СЕГОДНЯ 16:51 2018-11-01T17:11:32+03:00

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В краевой столице начали возведение одного из самых больших детских садов, который откроется рядом с новой школой по ул. им. Героя Яцкова. Дошкольное учреждение на 300 мест планируют сдать во втором полугодии 2019 года. Это уже второй детский сад в «Губернском».

- Все социальные объекты микрорайона застройщик возводит за свой счет, а муниципалитет выкупает полностью готовое и оснащенное здание в рамках региональных программ за счёт средств бюджета Краснодарского края, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

- В микрорайоне фактически формируется «детский городок», целый блок социальных объектов, необходимых жителям. Очень важно, что их возведение идёт параллельно с домами, - сказал Евгений Первышов.

На сегодняшний день завершен нулевой цикл работ строительства детского сада. Сделан фундамент, есть уже плита первого этажа, начался монтаж конструкций стен.

Дошкольное учреждение рассчитано на 300 мест, из них 32 – для детей ясельного типа. Здание будет двухэтажным, там появятся игровые комнаты, спальни, музыкальный и физкультурный залы, медицинский блок и пищеблок. Для удобства в саду установят лифт. Учреждение оборудуют системой видеонаблюдения.

Прилегающую территорию также не оставят без внимания. Появятся теневые навесы, две спортивные площадки, игровые комплексы. Высадят зеленые насаждения и газоны.