В Новороссийске чиновники скрыли три земельных участка, квартиры и два миллиона рублей дохода

СЕГОДНЯ 17:32 2018-11-01T17:33:26+03:00

Об итогах антикоррупционной проверки рассказали в прокуратуре

Изменить размер текста: A A

Прокуратура Новороссийска проверила отчеты об имуществе и доходах городских чиновников. Выяснилось, что некоторые из них забыли указать в декларациях квартиры и земельные участки.

- Установлены факты сокрытия трех земельных участков общей площадью более 2000 квадратных метров, трех жилых помещений, а также дохода на сумму свыше 2 млн рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

После проверки 21 служащего привлекли к дисциплинарной ответственности, а глава Новороссийска получил представление об устранении нарушений законодательства.