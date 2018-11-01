В Новороссийске чиновники скрыли три земельных участка, квартиры и два миллиона рублей дохода
Прокуратура Новороссийска проверила отчеты об имуществе и доходах городских чиновников. Выяснилось, что некоторые из них забыли указать в декларациях квартиры и земельные участки.
- Установлены факты сокрытия трех земельных участков общей площадью более 2000 квадратных метров, трех жилых помещений, а также дохода на сумму свыше 2 млн рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
После проверки 21 служащего привлекли к дисциплинарной ответственности, а глава Новороссийска получил представление об устранении нарушений законодательства.
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