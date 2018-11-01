В больницах Кубани остаются 28 пострадавших во время наводнения
28 пострадавших во время наводнения в Сочи, Апшеронском и Туапсинском районах продолжают оставаться в больницах. Из них пятеро - дети. Четыре человека – двое взрослых и двое детей уже выписаны.
Всего же за медицинской помощью после наводнения обратились 560 пациентов, в том числе 93 ребенка.
Врачебно-сестринские бригады проводят подворовые обходы в подтопленных районах края. Медики в каждом доме узнают, есть ли среди жильцов нуждающиеся в медицинской помощи. Бригады осматривают людей, консультируют, выдают рекомендации и, при необходимости, организовывают доставку в медицинскую организацию.
На месте работают около 500 работников здравоохранения и более 90 санитарных машин.
- В зоне подтопления провакцинировано 3403 человек и еще 4122 человек профагировано, сообщили в пресс-службе краевого министерства здравоохранения.
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