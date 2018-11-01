2018-11-01T17:48:17+03:00
Происшествия

В больницах Кубани остаются 28 пострадавших во время наводнения

Среди них пять детей
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяФото: пресс-служба администрации Краснодарского края
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28 пострадавших во время наводнения в Сочи, Апшеронском и Туапсинском районах продолжают оставаться в больницах. Из них пятеро - дети. Четыре человека – двое взрослых и двое детей уже выписаны.

Всего же за медицинской помощью после наводнения обратились 560 пациентов, в том числе 93 ребенка.

Врачебно-сестринские бригады проводят подворовые обходы в подтопленных районах края. Медики в каждом доме узнают, есть ли среди жильцов нуждающиеся в медицинской помощи. Бригады осматривают людей, консультируют, выдают рекомендации и, при необходимости, организовывают доставку в медицинскую организацию.

На месте работают около 500 работников здравоохранения и более 90 санитарных машин.

- В зоне подтопления провакцинировано 3403 человек и еще 4122 человек профагировано, сообщили в пресс-службе краевого министерства здравоохранения.

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