2018-11-01T17:56:00+03:00
Общество

Краснодарцам и общественным активистам удалось спасти памятник архитектуры

Дом мещанина Угнивенко включили в перечень объектов культурного наследия
Александра ПОДУШКО
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Фото:пресс-служба администрации Краснодарского краяФото:пресс-служба администрации Краснодарского края
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В Краснодаре появился 259-ый официально признанный памятник архитектуры. Приказом администрации края «Дом жилой мещанина Угнивенко, начало ХХ века» внесли в перечень объектов культурного наследия.

В апреле общественные активисты и жители города сообщили депутату Госдумы РФ об угрозе реконструкции или сноса нежилого здания, обладающего историко-культурной ценностью. Оно располагается между двумя другими объектами — «Дом жилой, 1908-1912 годы» и «Женская учительская семинария, 1910-1915 годы».

По мнению экспертов, эти здания представляют собой ценный для города сохранившийся фрагмент исторической застройки. Доммещанина Угнивенко обладает также градостроительной ценностью, как подлинный элемент городской среды.

Депутат рассмотрела вопрос о включении дома на Красной, 164 в перечень выявленных объектов культурного наследия и направила соответствующее предложение в Управление государственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского края. После чего провели оценку исторического значения памятника архитектуры.

- Все материалы были рассмотрены и признаки историко-культурной ценности «Дома жилого мещанина И.С. Угнивенко, начало ХХ века» подтвердились, выявили все основания для включения его в перечень объектов культурного наследия, - сообщили в администрации Краснодарского края.

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