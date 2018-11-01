Мамаев останется футболистом «Краснодара» как минимум до конца срока ареста

СЕГОДНЯ 18:26 2018-11-01T18:26:28+03:00

Палата по разрешению споров не будет рассматривать заявление клуба без участия игрока

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Контракт ФК «Краснодар» с полузащитником Павлом Мамаевым, которого обвиняют в хулиганстве и побоях, не будет разорван пока спортсмен находится в СИЗО.

На следующий день после того, как видеозаписи с драками с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева были обнародованы, «черно-зеленые» заявили, что намерены разорвать трудовые отношения с игроком.

ФК «Краснодар» обратился в палату по разрешению споров Российского футбольного союза, чтобы расторгнуть контракт. Но рассмотрение заявление клуба отложено, пока Мамаев находится в СИЗО. По решению суда 30-летний футболист помещен в СИЗО до 8 декабря.

- До того момента пока Мамаев не имеет возможности принять участие в заседании, мы не сможем рассмотреть это дело, потому что наша задача – обеспечить каждой стороне возможность присутствовать на рассмотрении лично. Скорее всего, мы будем ждать 8 декабря – той даты, когда должна закончиться его мера пресечения, - рассказал «СЭ» председатель палаты по разрешению споров Виктор Березов.

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