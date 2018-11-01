Знак качества «Сделано на Кубани» получили еще 59 производителей
На Кубани состоялся второй краевой конкурс, по итогам которого 158 товаров от 59 производителей получили право пользования знаком качества «Сделано на Кубани». Один из главных критериев – доля местного сырья при производстве.
– В дальнейшем планируется установить минимальный процент присутствия местного сырья в товарах кубанских производителей, участвующих в конкурсе, – сказал руководитель департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя края Роман Куринный.
Среди победителей оказались производители вин, консервированной продукции, молочные комбинаты.
- Эти предприятия получат всестороннюю поддержку, в том числе, по продвижению товаров на внутренний и внешний рынки. Присвоение знака станет еще одним инструментом в борьбе с оборотом контрафактной продукции, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.