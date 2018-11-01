2018-11-01T19:05:21+03:00
Общество

Знак качества «Сделано на Кубани» получили еще 59 производителей

Победителями конкурса стали 158 товаров
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяФото: пресс-служба администрации Краснодарского края
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На Кубани состоялся второй краевой конкурс, по итогам которого 158 товаров от 59 производителей получили право пользования знаком качества «Сделано на Кубани». Один из главных критериев – доля местного сырья при производстве.

– В дальнейшем планируется установить минимальный процент присутствия местного сырья в товарах кубанских производителей, участвующих в конкурсе, – сказал руководитель департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя края Роман Куринный.

Среди победителей оказались производители вин, консервированной продукции, молочные комбинаты.

- Эти предприятия получат всестороннюю поддержку, в том числе, по продвижению товаров на внутренний и внешний рынки. Присвоение знака станет еще одним инструментом в борьбе с оборотом контрафактной продукции, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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