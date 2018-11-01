2018-11-01T20:53:27+03:00
Спорт

“Краснодар” обыграл “Крылья Советов” и вышел в четвертьфинал Кубка России

Исход встречи решился в дополнительное время
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
Поделиться:
Фото: ФК "Краснодар"Фото: ФК "Краснодар"
Изменить размер текста:

В четверг 1 ноября “Краснодар” в Самаре встречался с “Крыльями Советов” в рамках 1/8 финала Кубка России по футболу. Командам не хватило основного времени, чтобы выявить победителя.

“Черно-зеленые” выставили экспериментальный состав с Иваном Игнатьевым на острие и Данилом Уткиным из “молодежки” в полузащите, весь матч отыграл Роман Шишкин.

Счет открыли хозяева поля на 54-й минуте. Александр Соболев откликнулся на подачу партнера и отправил мяч в дальний нижний угол. “Краснодар” отыгрался на 76-й минуте усилиями Виктора Классона и Николая Маркова, который точно прострелил в центр штрафной.

Игра перетекла в овертайм, где “горожане” смогли вырвать победу. На 111-й минуте Иван Игнатьев после передачи Перейры выскочил один на один и переиграл вратаря самарцев Сергея Рыжикова.

“Краснодар” обыграл “Крылья Советов” со счетом 2:1 и вышел в четвертьфинал Кубка России, где сыграет с “Ростовом”, выигравшим у “Зенита” со счетом 3:1 в основное время.

Еще больше материалов по теме: «ФК «Краснодар»»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Знак качества «Сделано на Кубани» получили еще 59 производителей
Мамаев останется футболистом «Краснодара» как минимум до конца срока ареста
Краснодарцам и общественным активистам удалось спасти памятник архитектуры
В больницах Кубани остаются 28 пострадавших во время наводнения
В Новороссийске чиновники скрыли три земельных участка, квартиры и два миллиона рублей дохода
В Краснодаре построят один из самых больших детсадов в городе
Компания АСК из Краснодара удостоена звания «Надежный застройщик России»
ВТБ и ДОМ.РФ заключили соглашение о сотрудничестве
Более 20 детских садов после наводнения в Туапсе восстановили работу
Губернатор пообещал за 20 дней восстановить разрушенный стихией пешеходный мост в Сочи
В Краснодаре трехлетний мальчик попал под колеса машины
«Уральские авиалинии» открывают новый рейс из Сочи в Киргизию
«Краснодар Водоканал» предупреждает об отключении водоснабжения
В Анапе машина врезалась в стену дома
В Новороссийске за изнасилование и убийство 15-летней девочки двое мужчин получили 19 и 13 лет тюрьмы
ВТБ увеличил выдачу кредитов физлицам до 1 трлн рублей
В Белореченском районе напали на женщину
Крейсер «Михаил Кутузов» в 2019 году покинет причал в Новороссийске
На российско-абхазской границе задержали беглого преступника
Около поселка Красная Поляна за незаконную вырубку леса задержали трех россиян
В Каневском районе задержали мошенника
Жителям Краснодара покажут места, свободные для высадки деревьев и кустов
В пострадавшем от наводнения селе Кривенковском 3 ноября проведут всеобщий субботник
В пострадавший от наводнения Туапсинский район привезут мост из Тулы
В Анапу доставят три вертолета
Кубань отметит День народного единства
В Туапсинском районе полностью восстановили разрушенный стихией участок железной дороги