“Краснодар” обыграл “Крылья Советов” и вышел в четвертьфинал Кубка России

1 Нояб. 20:52 2018-11-01T20:53:27+03:00

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В четверг 1 ноября “Краснодар” в Самаре встречался с “Крыльями Советов” в рамках 1/8 финала Кубка России по футболу. Командам не хватило основного времени, чтобы выявить победителя.

“Черно-зеленые” выставили экспериментальный состав с Иваном Игнатьевым на острие и Данилом Уткиным из “молодежки” в полузащите, весь матч отыграл Роман Шишкин.

Счет открыли хозяева поля на 54-й минуте. Александр Соболев откликнулся на подачу партнера и отправил мяч в дальний нижний угол. “Краснодар” отыгрался на 76-й минуте усилиями Виктора Классона и Николая Маркова, который точно прострелил в центр штрафной.

Игра перетекла в овертайм, где “горожане” смогли вырвать победу. На 111-й минуте Иван Игнатьев после передачи Перейры выскочил один на один и переиграл вратаря самарцев Сергея Рыжикова.

“Краснодар” обыграл “Крылья Советов” со счетом 2:1 и вышел в четвертьфинал Кубка России, где сыграет с “Ростовом”, выигравшим у “Зенита” со счетом 3:1 в основное время.