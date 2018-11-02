В Армавире из горящего дома вынесли двоих детей
Они не пострадали
В Армавире загорелся дом
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На хуторе Красная Поляна 1 ноября около часа дня загорелся дом. Никого из взрослых в момент возгорания на территории помещения не было, только двое подростов.
По предварительным данным, пожар начался на летней кухне, расположенной рядом с домом.
Подростки не сразу заметили огонь. Службу МЧС вызвали соседи, когда увидели горящую крышу.
Пожар удалось потушить. Дети остались невредимы.
Общая площадь пожара составила 40 кв. метров. Пострадала мебель, и сгорели вещи на летней кухне.
Предварительной причина пожара - короткое замыкание электропроводки.