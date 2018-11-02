Силовики проводят обыски в нацпарке Сочи

СЕГОДНЯ 09:50 2018-11-02T10:02:15+03:00

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Об этом «Интерфаксу» сообщил информированный источник. Он рассказал, что на втором этаже управления, которое находится на территории парка «Дендрарий», провели выемку документов и задержали трех человек.

На данный момент эта информация уточняется. В пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии России случившееся не подтверждают.

В последнее время в Сочинском нацпарке часто менялось руководство. В июне 2017 года был уволен с должности директора нацпарка Николай Пеньковский, который управлял им более 30 лет. Он отказался добровольно покидать пост. Пеньковский оспорил решение об отставке. Суд восстановил его в должности, но он отказался продолжать работу.

После этого на должность замдиректора нацпарка, Минприроды назначило Дарью Филиппову, которая сразу ушла в декретный отпуск. Потом поставили Игоря Гуцала, однако уволили и его. Сейчас и.о. директора Сочинского нацпарка назначен 34-летний Борис Меньщиков.