В Крымском районе появится новый парк

СЕГОДНЯ 09:54 2018-11-02T10:05:47+03:00

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В поселке Южный Крымского района обустраивают новый парк. Он будет находиться на берегу пруда.

- Для удобства гостей и жителей района на территории парка поставят скамейки, также установят фонтаны и разобьют клумбы. Еще появится площадка для детей, декоративные элементы и ,так называемые, альпийские горки – островки дикой природы. Также дорожки в парке будут выложены из тротуарной плитки, берег пруда – облагорожен,- об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе администрации Крымского района.