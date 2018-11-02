Кубанские пограничники задержали пропавшую без вести и уклониста от армии

СЕГОДНЯ 10:25 2018-11-02T10:25:10+03:00

Оба случая произошли в двух аэропортах Краснодарского края

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29-летняя гражданка Узбекистана прибыла в Россию авиарейсом «Ташкент-Краснодар», при прохождении паспортного контроля выяснилось, что женщина считается «без вести пропавшей». Правоохранители Нижегородской области разыскивают ее с середины июля. Иностранка находилась у себя на родине, пока в России велись ее активные поиски.

Через несколько дней в аэропорту Анапы, при оформлении на рейс «Анапа-Ереван» задержали 22-летнего гражданина Республики Армения. На родине мужчину разыскивают за «уклонение от прохождения срочной военной службы, тренировочных сборов или мобилизации». По этой причине молодого человека сняли с рейса.

- В обоих случаях, граждан задержали и передали сотрудникам местной полиции для последующего направления инициаторам розыска, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.