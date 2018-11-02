ВТБ в ЮФО увеличил ресурсный портфель до 222 млрд рублей

СЕГОДНЯ 10:25 2018-11-02T10:58:08+03:00

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По итогам девяти месяцев 2018 года портфель привлеченных средств банка ВТБ на юге России, включая инвестпродукты, увеличился на 60% и превысил 222 млрд рублей. Лидером по наращиванию пассивов стала Ростовская область, при этом на Кубани самый объемный портфель – 103,6 млрд рублей.

Наибольшим спросом у клиентов пользуются депозиты, на них приходится более половины портфеля. На накопительных и текущих счетах хранится пятая часть всех сбережений.

В сегменте премиального обслуживания клиенты проявляют повышенный интерес к инвестиционным продуктам. С начала года спрос на них в ЮФО вырос более чем в два раза. Общая сумма портфеля составляет около 50 млрд рублей.

Почти 90% всех накоплений вкладчиков на Юге сосредоточено в Краснодарском крае и Ростовской области, в Волгоградской области – 10%, а в Астраханской – 3%. С января по сентябрь портфель привлеченных средств ВТБ на Дону вырос в 1,8 раза, во всех остальных регионах – в 1,3 раза.

- В этом году мы отмечаем высокую активность клиентов на рынке привлечения средств. Сберегательные продукты остаются одним из самых надежных финансовых инструментов для населения. При этом те клиенты, которые заинтересованы в высоком доходе стали отдавать предпочтения более рискованным инструментам, - рассказал управляющий розничного филиала ВТБ в Краснодарском крае Виктор Тусиков.

На данный момент клиенты могут открыть в офисах банка промо-вклад «Максимум » с максимальной ставкой 7,75% годовых с учетом капитализации. При оформлении через интернет-банк ставка составит 8% годовых с учетом капитализации.