2018-11-02T10:31:51+03:00
Общество

Свыше 2,5 тысяч сотрудников правоохранительных органов задействуют на Дне народного единства

Праздник состоится 4 ноября
Татьяна СМИРНОВА
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Свыше 2,5 тысяч сотрудников правоохранительных органов задействуют на Дне народного единстваСвыше 2,5 тысяч сотрудников правоохранительных органов задействуют на Дне народного единства
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В это воскресенье на территории России отметят День народного единства. На Кубани планируется провести более 50 массовый мероприятий. В них примут участие около 60 тысяч человек.

- В работе по обеспечению безопасности гостям и жителям края примут участие более 2,5 тысяч сотрудников правоохранительных органов. Перед началом праздничных мероприятий площади и скверы пройдут тщательную проверку: организуют ее с помощью технических средств и служебных собак. Также в местах массового скопления людей установят металлоискатели,- об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщил заместитель начальника полиции ГУ МВД России по Краснодарскому краю Юрий Сафронов.

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