2018-11-02T11:35:56+03:00
Спорт

В Краснодаре около Дворца спорта «Олимп» открыли воркаут-площадку

В комплекс входят 13 тренажеров
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяФото: пресс-служба администрации Краснодарского края
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У любителей уличного спорта в Краснодаре появилось еще одно место для занятий. Около Дворца спорта «Олимп» открыли воркаут-площадку. Это 13 тренажеров - турники, брусья, рукоход, лестницы. От вандалов площадку защитят постоянным видеонаблюдением.

По словам мэра Краснодара, территорию у Затона будут развивать как молодежную зону.

- Здесь уже есть граффити-парк, скейт-парк, вейк-борд зона, площадки для пляжного волейбола и открытые городские бассейны, здесь сдают нормативы ГТО, работает и теперь построена полноценная воркаут-площадка, - отметил глава города Евгений Первышов.

Кроме того, похожая площадка вскоре может появиться в Чистяковской роще, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

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