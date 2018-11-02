На российско-абхазской границе задержали гражданина Египта с разорванным паспортом
На паспортном контроле пограничники оштрафовали иностранца, который предъявил недействительный паспорт, где были вырваны страницы.
Правоохранители выяснили, что уроженец Африканского континента уже несколько лет проживает в России. Он обосновался в Брянске, там же у него появилась семья. Но чтобы на законных основаниях оставаться в России, он с целью обновления миграционной карты покидал ее пределы. Для этого мужчина и приехал на российско-абхазскую границу.
- Так как документ египтянина оказался поврежден, его задержали и оштрафовали на 2 тысячи рублей. Суд ограничился административным взысканием и не стал выдворять мужчину за пределы страны, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.