2018-11-02T12:01:00+03:00
Происшествия

В Краснодаре поймали мужчину, который находился в федеральном розыске

Он скрывался более 4 месяцев
Татьяна СМИРНОВА
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В Краснодаре поймали мужчину, который находился в федеральном розыскеВ Краснодаре поймали мужчину, который находился в федеральном розыске
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Сотрудники Росгвардии Краснодара во время ночного патрулирования обратили внимание на двух мужчин. Они вели себя подозрительно: когда заметили работников правоохранительных органов, бросили что-то в сторону и попытались скрыться из вида. Их задержали.

В пакете, от которого задержанные пытались избавиться, обнаружены маски с прорезями для глаз, два газовых перцовых баллончика, отвертки и карманные фонарики.

- В результате проверки документов установлены личности мужчин. Ими оказались жители Краснодара 1964 и 1991 годов рождения. Оба задержанных ранее были судимы. Один из них на момент задержания более 4 месяцев находился в федеральном розыске за кражу,- об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии.

Мужчин доставили в отдел местной полиции для дальнейших разбирательств.

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