2018-11-02T11:39:23+03:00
Происшествия

В Павловском районе в аварии погиб мужчина

Его придавило машиной
Татьяна СМИРНОВА
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В Павловском районе в аварии погиб мужчинаВ Павловском районе в аварии погиб мужчина
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1 ноября около 4 часов утра в районе 50-го километра трассы Каневская — Березанская произошла авария.

- Удалось выяснить, что 33-летний водитель Mazda 626 не справился с управлением и съехал с трассы. Машина перевернулась, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили сотрудники УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В момент движения водитель Mazda 626 не был пристегнут ремнем безопасности, поэтому при аварии он вылетел из машины и его придавило. От полученных травм мужчина погиб.

В настоящее время обстоятельства происшествия устанавливаются.

К сожалению, это не единственное происшествие. 1 ноября инспекторами ДПС ГИБДД в Краснодарском крае зарегистрировано 168 автоаварий с материальным ущербом и 18 ДТП, в которых 18 человек получили травмы различной тяжести.

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