В детских садах Армавира появились необычные стенды для фотосъемок

СЕГОДНЯ 11:32 2018-11-02T11:39:35+03:00

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Большая тантамареска с размышлениями о безопасности на дорогах появилась в детсадах Армавира. Она не только привлекла внимание воспитанников дошкольных учреждений, но и вызвала у них приятные эмоции.

Автоинспекторы Кубани провели для малышей акцию «Безопасность - это соблюдать правила дорожного движения. Они напомнили детям важность соблюдения ПДД. Дошкольники рассказали сотрудникам ГИБДД о своих автокреслах, о том, как они переходят дорогу со взрослыми. В качестве домашнего задания детям предложили вместе с родителями создать рисунки, посвященные теме ПДД.

- Все детсадовцы с удовольствием сфотографировались на память с тантамареской и пообещали всегда быть внимательными на дороге, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе отдела пропаганды БДД.