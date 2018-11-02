2018-11-02T12:05:50+03:00
Происшествия

Пострадавшими от паводка в Сочи признаны более тысячи человек

На курорте продолжают работать оценочные комиссии
Александра ПОДУШКО
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Фото: КУБАНЬ-СПАСФото: КУБАНЬ-СПАС
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Залповые ливни прошедшие 24 октября в Краснодарском крае привели к стихийному бедствию. Горные реки и ручьи вышли из берегов и превратились в мощные потоки, которые нанесли огромный ущерб Туапсе, Хадыженску, Сочи и окрестным хуторам, селам и станицам. В Сочи частично было эвакуировано население. В результате стихии погибли 6 человек.

Оценочные комиссии продолжают свою работу в городе-курорте. Там признали подтопленными в результате сильных осадков 16 жилых домов. Более 1324 человека считаются пострадавшими. Всем им выплатят единоразовую материальную компенсацию.

- В Сочи 950 человек получат 50 тысяч рублей за частичную утрату имущества, а 107 граждан – по 100 тысяч рублей за полную утрату. В итоге общая сумма компенсации составит более 71,4 миллиона рублей, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» рассказали в пресс-службе администрации города-курорта Сочи.

Эти цифры, скорее всего еще вырастут, поскольку административные комиссии по оценке ущерба от стихии еще не закончили свою работу.

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